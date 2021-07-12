Детали трагедии в Мариуполе
Тело молодого человека обнаружили на расстоянии 2 метров от берега. На поверхность его вытащили водолазы.
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Водолазы спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета достали тело погибшего молодого человека, 2005 года рождения. Его передали полицейским,
– рассказали спасатели.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
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