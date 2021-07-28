Як пише видання, повідомлення про протиправні дії надійшло на "102" від місцевого мешканця ввечері вівторка, 27 липня. За словами чоловіка, у районі перетину вулиць Спаської та Соборної сталася масова бійка та чути постріли.

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Підлітки влаштували бійку та стрілянину

Правоохоронці, які прибули за викликом, виявили близько десятка підлітків віком 14 – 16 років. Однак неповнолітні категорично відмовились будь-що пояснювати патрульним.

Один з дітей отримав незначне поранення, але медична допомога йому не знадобилася.

Поліцейським вдалося з'ясувати, що конфлікт між двома групами підлітків розпочався зі словесної перепалки, яка переросла у масову бійку. У процесі один з неповнолітніх дістав пістолет і відкрив стрілянину.

Хто саме стріляв і з якої зброї не встановили. Ймовірно, стрільбу вели з пневматичного пістолета.

Деякі очевидці розповідають про один постріл, інші – про кілька. Наразі правоохоронці розслідують цей інцидент.

Зверніть увагу! 24 канал намагається з'ясували деталі у правоохоронців.

У Миколаєві діти влаштували масову бійку зі стріляниною / Фото Novosti-N

У центрі Миколаєва підлітки влаштували масову бійку зі стріляниною: дивіться відео