До патрульних зателефонував чоловік і сказав, що з парку на вулиці Хоткевича чути постріли. Це трапилось вночі 30 липня.

До теми Усе через шум газонокосарки: на Запоріжжі сталася бійка зі стріляниною – відео

"Захищались від собак"

Поліцейські швидко знайшли зловмисників. Їх було троє: один 20-річний та двоє 21-річних. Пістолет виявили в найстаршого з них. Він підтвердив, що стріляв з нього кілька разів холостими набоями. Чоловік сказав, що в такий спосіб він захищався від собак.

Неподалік виявили відстріляні гільзи. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Зверніть увагу! 27 липня у Миколаєві приблизно 10 підлітків влаштували бійку зі стріляниною. Внаслідок інциденту постраждав один із учасників. Проте рана виявилась незначна, тому медична допомога не знадобилася. Ймовірно, стріляли з пневматичного пістолета. Наразі правоохоронці розслідують інцидент.