Про втрату талановитої особистості 24 Канал повідомляє з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

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Помер відомий скульптор, член спілки художників України Ярослав Мотика

Як зазначає Андрій Садовий, Львів надихав Ярослава Миколайовича творити, тож він своїми роботами змінив мистецьке обличчя міста на живе та чуттєве. У місті Лева Ярослав Мотика вивчився, жив і помер. У суботу, 1 березня, серце митця перестало битися.

Камінь та бронза в його руках ставали історією, емоціями, пам’яттю. Львів завжди був містом натхнення для митця. Ми будемо берегти і розповідати майбутнім поколінням його творчість,

– написав міський голова.

Відійшов у вічність видатний скульптор Ярослав Мотика, який за свою творчість і невпинну роботу отримав звання заслуженого митця України. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що Ярослав Миколайович фіксував символи нашої епохи в глині, бронзі, камені й дереві.

Дякую за те, що мав честь знати Вас особисто і надихатися теплом нашого спілкування та вашими поглядами на життя, мистецтво й світ,

– зазначив Козицький.

Що відомо про Ярослава Мотику

Ярослав Миколайович Мотика народився 10 січня 1943 року в селі Староміщина, яке нині розташоване в Тернопільській області. Згодом його родина переїхала до Львова, де юний митець пішов до дитячої художньої школи. Мистецтво так захопило Ярослава Миколайовича, що він вивчився у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва та навчався у Дмитра Крвавича, Данила Довбошинського.

Свої роботи Ярослав Мотика виконував у галузі станкової, декоративної та монументальної скульптури, пластики малих форм і художньої кераміки. Також він створив галерею портретів відомих українців. У 1992 Ярослав Мотика створив пам’ятник до тисячоліття Хрещення України-Руси в бельгійському місті Генку.

Із 1964 року Ярослав Миколайович активно брав участь у колективних виставках у Львові, Києві та за кордоном. А в 1984 скульптор відкрив у Львові персональну виставку.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині Ярослава Миколайовича. Його смерть – це непоправна втрата для України.