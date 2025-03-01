О потере талантливой личности 24 Канал сообщает со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.

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Умер известный скульптор, член союза художников Украины Ярослав Мотыка

Как отмечает Андрей Садовый, Львов вдохновлял Ярослава Николаевича творить, поэтому он своими работами изменил художественное лицо города на живое и чувственное. В городе Льва Ярослав Мотыка выучился, жил и умер. В субботу, 1 марта, сердце художника перестало биться.

Камень и бронза в его руках становились историей, эмоциями, памятью. Львов всегда был городом вдохновения для художника. Мы будем беречь и рассказывать будущим поколениям его творчество,

– написал городской голова.

Отошел в вечность выдающийся скульптор Ярослав Мотыка, который за свое творчество и неустанную работу получил звание заслуженного художника Украины. Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что Ярослав Николаевич фиксировал символы нашей эпохи в глине, бронзе, камне и дереве.

Спасибо за то, что имел честь знать Вас лично и вдохновляться теплом нашего общения и вашими взглядами на жизнь, искусство и мир,

– отметил Козицкий.

Что известно о Ярославе Мотыке

Ярослав Николаевич Мотыка родился 10 января 1943 года в селе Старомищина, которое сейчас расположено в Тернопольской области. Впоследствии его семья переехала во Львов, где юный художник пошел в детскую художественную школу. Искусство так захватило Ярослава Николаевича, что он выучился во Львовском институте прикладного и декоративного искусства и учился у Дмитрия Крвавича, Даниила Довбошинского.

Свои работы Ярослав Мотыка выполнял в области станковой, декоративной и монументальной скульптуры, пластики малых форм и художественной керамики. Также он создал галерею портретов известных украинцев. В 1992 Ярослав Мотыка создал памятник к тысячелетию Крещения Украины-Руси в бельгийском городе Генке.

С 1964 года Ярослав Николаевич активно участвовал в коллективных выставках во Львове, Киеве и за рубежом. А в 1984 скульптор открыл во Львове персональную выставку.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье Ярослава Николаевича. Его смерть – это невосполнимая потеря для Украины.