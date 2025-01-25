О потере сообщили на официальной странице Херсонского театра имени Николая Кулиша, передает 24 Канал. 25 января стало известно, что Василий Черношкур ушел из жизни.

К слову Подруга Анны Жук, которая погибла в ДТП, рассекретила особую мечту блогера

Команда театра поблагодарила актера за годы работы и подчеркнула, что Василий Черношкур был невероятным человеком.

Мы искренне благодарны за годы работы в нашем театре и отдельно – за поддержку в спектакле "Лишатися (не) можна…". Мир потерял невероятного человека... Выражаем соболезнования родным и близким. Херсонский зритель всегда будет помнить Ваши невероятные образы на сцене Херсонского театра Кулиша,

– написали работники театра.

Василий Черношкур / Фото из фейсбука Херсонского театра

Чем известен Василий Черношкур