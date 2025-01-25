Про втрату повідомили на офіційній сторінці Херсонського театру імені Миколи Куліша, передає 24 Канал. 25 січня стало відомо, що Василь Чорношкур пішов з життя.
До слова Подруга Анни Жук, яка загинула в ДТП, розсекретила особливу мрію блогерки
Команда театру подякувала акторові за роки праці й підкреслила, що Василь Чорношкур був неймовірною людиною.
Ми щиро вдячні за роки роботи в нашому театрі й окремо – за підтримку у виставі "Лишатися (не) можна…". Світ втратив неймовірну людину… Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Херсонський глядач завжди памʼятатиме Ваші неймовірні образи на сцені Херсонського театру Куліша,
– написали працівники театру.
Василь Чорношкур / Фото з фейсбуку Херсонського театру
Чим відомий Василь Чорношкур
- Василь Чорношкур нароився у Запоріжжі, навчався у Київському державному інституті імені Івана Карпенка-Карого. Здобувши освіту, став актором у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша.
- Актор присвятив херсонському театру 44 роки, зігравши понад 200 ролей. Також був професором у Херсонському державному педагогічному університеті. У 2001 році Василь Чорношкур здобув звання народного артиста України.
- Згодом актор переїхав до Києва, де знімався у фільмах та серіалах. Працював радіоведучим на Радіо "Культура". Взяв участь у фільмі "Це я", що отримав кілька спеціальних призів у різних країнах.