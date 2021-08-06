Інцидент трапився 6 серпня у місті Феодосія. Кримчанин перебував на балконі третього поверху багатоповерхівки.
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Постраждалих немає
Чоловік зробив кілька пострілів у бік людей, які йшли вулицею. За інформацією окупантів, ніхто з перехожих не постраждав. Згодом з'ясувалося, що 67-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали, а зброю – вилучили.
Інші випадки стрілянини в Україні
- У Дніпрі 18-річний юнак влаштував стрілянину з балкона орендованої квартири. Правоохоронцям він пояснив, що робив це "заради цікавості".
- Під Маріуполем військовий під час конфлікту підстрелив молоду дівчину. Потерпілу госпіталізували у місцеву лікарню.
- На початку серпня у Києві чоловік відкрив вогонь по перехожих. При цьому, зловмисник вигукував, що стріляє "по хохлах за Росію-матушку".
- У львівському парку хлопці влаштували стрілянину, бо "відстрілювалися від собак". Їх було троє: один 20-річний і двоє 21-річних.