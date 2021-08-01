Коли відео стрілянини оприлюднили в мережі, правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка. Порушника затримали.
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Що відомо про стрільця
- Чоловік – уродженець Донеччини, 1998 року народження.
- Раніше не був судимий.
Під час обшуків у нього вилучили револьвер "Флобер", із якого, ймовірно, він і стріляв.
Поліція відкрила справу щодо хуліганства та порушення рівноправності громадян. Чоловіку готуються вручити підозру. Йому загрожує до 7 років в'язниці.
Стрілянина на Оболоні
- Стрілянину чоловік влаштував 31 липня. Він коментував, що начебто "стріляє по хохлах", а також говорив "сподіваюсь, влучив".
- Потім він почав виправдовувався та стверджував, мовляв, це був жарт.
У Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна: дивіться відео 18+ (присутня лайка)