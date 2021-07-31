Телеграм-канал "Київ Оперативний" повідомив, що "якийсь неадекватний і явно нетверезий сєпар з вікна свого балкону стріляє по "хохлах".

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Згодом у мережі розповіли, що до стрілка вже навідалися правоохоронці. Чоловік почав виправдовуватися і називати свою поведінку жартом.

Каже, що то "був жарт" і взагалі він не дуже розумів, що каже. Каже, що хотів, щоб було смішно. А тепер якось не дуже,

– мовиться у повідомленні.

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