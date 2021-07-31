Телеграм-канал "Київ Оперативний" повідомив, що "якийсь неадекватний і явно нетверезий сєпар з вікна свого балкону стріляє по "хохлах".
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Згодом у мережі розповіли, що до стрілка вже навідалися правоохоронці. Чоловік почав виправдовуватися і називати свою поведінку жартом.
Каже, що то "був жарт" і взагалі він не дуже розумів, що каже. Каже, що хотів, щоб було смішно. А тепер якось не дуже,
– мовиться у повідомленні.
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Стрілянина в Україні: останні новини
- У Львові у Сихівському парку молодики вчинили стрілянину, бо начебто злякалися собак. Правоохоронці виявили зброю у найстаршого з компанії чоловіка. Він запевнив, що стріляв нібито холостими набоями. Поблизу від місця інциденту виявили відстріляні гільзи.
- На Буковині наречений влаштував стрілянину під час власного весілля. Він позичив у друга автоматичний карабін і стріляв з автомобіля у повітря. Інцидент відбувся поблизу людських осель. Про стрілянину правоохоронці дізналися, коли відповідне відео опублікували у соцмережі.