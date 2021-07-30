Інцидент стався у селі Нижні Петрівці Чернівецького району. Правоохоронці дізналися про поведінку нареченого після того, як у соцмережі потрапило відповідне відео.

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На опублікованих кадрах було видно, як наречений знехтував правилами безпеки і влаштував стрілянину поблизу людських осель. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці вже встановили власника зброї – 33-річного приятеля нареченого. За даними поліцейських, окрім карабіна, чоловік має ще 3 одиниці нарізної зброї. Внаслідок інциденту він вже втратив дозвіл на зберігання та використання зброї.

Нареченому вже оголосили про підозру через незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці проводять досудове розслідування. Окрім того, стражі порядку провели огляд місця події і 3 санкціоновані обшуки на місці стрілянини, а також – в учасників правопорушення.

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