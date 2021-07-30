За попередньою інформацією, від куль нападників постраждали троє чоловіків і одна жінка. Надзвичайний інцидент у німецькій столиці стався у п'ятницю, 30 липня.

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Стрілянина у Берліні

Удень на парковці будівельного магазину в Берліні-Весіл невідомі відкрили стрілянину та поранили 4 осіб.

  • Потерпілим надали необхідну медичну допомогу та гопіталізували.

Правоохоронці відгородили місце події та проводять масштабну спецоперацію, щоб упіймати зловмисників.

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