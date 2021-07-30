За попередньою інформацією, від куль нападників постраждали троє чоловіків і одна жінка. Надзвичайний інцидент у німецькій столиці стався у п'ятницю, 30 липня.

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Стрілянина у Берліні

Удень на парковці будівельного магазину в Берліні-Весіл невідомі відкрили стрілянину та поранили 4 осіб.

Потерпілим надали необхідну медичну допомогу та гопіталізували.

Правоохоронці відгородили місце події та проводять масштабну спецоперацію, щоб упіймати зловмисників.

Зверніть увагу! Наразі немає відомостей про причини стрілянини. Поліція намагається з'ясувати усі обставини інциденту.

Стрілянини у світі: що відомо

У місті Остін, що в американському штаті Техас, трапилася стрілянина, в якій загинули 3 людини.

В Індіанаполісі у США відбулась стрілянина. Невідомий вбив 8 осіб і ще 4 – отримали поранення.

У Техасі чоловік зайшов на меблеву фабрику з вогнепальною зброєю і підстрелив 6 цивільних.

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