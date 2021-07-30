За попередньою інформацією, від куль нападників постраждали троє чоловіків і одна жінка. Надзвичайний інцидент у німецькій столиці стався у п'ятницю, 30 липня.
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Стрілянина у Берліні
Удень на парковці будівельного магазину в Берліні-Весіл невідомі відкрили стрілянину та поранили 4 осіб.
- Потерпілим надали необхідну медичну допомогу та гопіталізували.
Правоохоронці відгородили місце події та проводять масштабну спецоперацію, щоб упіймати зловмисників.
Стрілянини у світі: що відомо
- У місті Остін, що в американському штаті Техас, трапилася стрілянина, в якій загинули 3 людини.
- В Індіанаполісі у США відбулась стрілянина. Невідомий вбив 8 осіб і ще 4 – отримали поранення.
- У Техасі чоловік зайшов на меблеву фабрику з вогнепальною зброєю і підстрелив 6 цивільних.
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