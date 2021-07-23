Напад стався на перехресті вулиць 14 та Ріґґс на північному заході Вашингтона. Там розташовується мексиканський ресторан.
Дещо раніше У Вашингтоні знову стрілянина: довелось евакуювати бейсбольний стадіон
Стрілянина поблизу Білого дому
Від точки, де стався напад до резиденції президента лише 1,2 милі (майже 2 кілометри – 24 канал). Близько 20:30 на двох чоловіків напали двоє невідомих і обстріляли їх із пістолета. Постріли почули свідки, а нападникам вдалося втекти.
Як видно з камер спостереження, вони втекли на чорній Honda Civic, яка підчікувала неподалік.
Постраждалі перебувають у задовільному стані: один з них отримав поранення руки, інший – грудної клітини. Їхньому життю наразі нічого не загрожує.
У поліції оголосили розшук нападників і шукають будь-яку інформацію щодо їхнього перебування.
Напад стався за 2 кілометри від Білого дому: дивіться карту
Стрілянина у США: останні випадки
- Минулого тижня сталася стрілянина у тому ж Вашингтоні. Тоді внаслідок інциденту загинула 6-річна дівчинка, а ще 5 дорослих – поранені.
- У Чикаго протягом 10 – 11 липня сталося декілька перестрілок. Тоді загинули 11 людей, а серед них – репер KTS Dre, який лише нещодавно вийшов із в'язниці.
- У штаті Нью-Йорк через насильство із застосуванням зброї запровадили надзвичайний стан.