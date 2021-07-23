Нападение произошло на перекрестке улиц 14 и Риггс на северо-западе Вашингтона. Там располагается мексиканский ресторан.
Ранее В Вашингтоне вновь стрельба: пришлось эвакуировать бейсбольный стадион
Стрельба возле Белого дома
От точки, где произошло нападение до резиденции президента только 1,2 мили (почти 2 километра – 24 канал). Около 20:30 на двух мужчин напали двое неизвестных и обстреляли их из пистолета. Выстрелы услышали свидетели, а нападавшим удалось скрыться.
Как видно из камер наблюдения, они скрылись на черной Honda Civic, которая ожидала неподалеку.
Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии: один из них получил ранение руки, другой – грудной клетки. Их жизни сейчас ничего не угрожает.
В полиции объявили розыск нападавших и ищут любую информацию о месте пребывания.
Нападение произошло в 2 километрах от Белого дома: смотрите карту
Стрельба в США: последние случаи
- На прошлой неделе произошла стрельба в том же Вашингтоне. Тогда в результате инцидента погибла 6-летняя девочка, а еще 5 взрослых – ранены.
- В Чикаго в течение 10 – 11 июля произошло несколько перестрелок. Тогда погибли 11 человек, а среди них – рэпер KTS Dre, который только недавно вышел из тюрьмы.
- В штате Нью-Йорк из-за насилия с применением оружия ввели чрезвычайное положение.