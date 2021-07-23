Нападение произошло на перекрестке улиц 14 и Риггс на северо-западе Вашингтона. Там располагается мексиканский ресторан.

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Стрельба возле Белого дома

От точки, где произошло нападение до резиденции президента только 1,2 мили (почти 2 километра – 24 канал). Около 20:30 на двух мужчин напали двое неизвестных и обстреляли их из пистолета. Выстрелы услышали свидетели, а нападавшим удалось скрыться.

Как видно из камер наблюдения, они скрылись на черной Honda Civic, которая ожидала неподалеку.

Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии: один из них получил ранение руки, другой – грудной клетки. Их жизни сейчас ничего не угрожает.

В полиции объявили розыск нападавших и ищут любую информацию о месте пребывания.

Нападение произошло в 2 километрах от Белого дома: смотрите карту

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