На слова українського президента відреагував міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він не придумав нічого кращого, ніж розповісти анекдот.

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"Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про фонтан, який не працює: а тут був фонтан? На що йому відповідають: чому був? Він був, є і буде", – зазначив Шойгу.

Після цього урядовець держави-агресорки цинічно додав, що так і з Кримом. Мовляв, українська влада приходить і йде, а півострів "завжди був, є і буде російським".

Що казав Зеленський про Крим

Глава держави переконаний, що повернення Криму – це лише питання часу. Адже окупанти ніколи не любитимуть півострів так, як українці. "Хоч перепиши історію, хоч усі міста перейменуйте. Це неможливо. Усі вони повернуться додому", – наголосив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що не усі росіяни ненавидять українців. Мовляв, є і ті, хто підтримує єдину Україну, бачить Донбас лише українським та кому соромно за окупацію Криму. Коментуючи саміт Кримської платформи, який відбудеться у Києві вже 23 серпня, Зеленський зазначив, що Крим повертають у світовий порядок денний, аби повернути його додому – в Україну.

Довідка. Кримська платформа – це масштабна ініціатива, спрямована на повернення Криму. Участь у першому її саміті вже підтвердили 29 країн.