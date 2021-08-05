Президент переконаний, що це важливі гуманітарні аспекти, до яких потрібно акуратно ставитися.

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Не всі росіяни ненавидять українців

Ми не повинні говорити, що всі росіяни ненавидять українців, це неправда,

– зазначив президент.

Він додав, що це той наратив, який показують і в Росії по телебаченню, – що українці ненавидять росіян. Зеленський переконаний, що це не зовсім правда.

Адже є величезна кількість росіян, які підтримують єдину Україну, Донбас і бачать його лише українським, яким соромно за все, що пов'язане з окупацією Криму.

Росія ще шкодуватиме про окупацію Криму

"Російська історія буде ще оплакувати свої ж кроки та рішення щодо Криму", – наголосив глава держави. Зеленський уточнив, що не говорить "Донбасу", тому що окупований півострів став "першим сірником, першим вогником, через який 2 народи так один до одного ставляться".

Саме через Крим, вважає український лідер, українці та росіяни не хочуть бачити один одного, чути, через це багато російськомовних українців перейшли на українську, бо представники країни-окупанта вбили їхніх рідних чи знайомих.

Зверніть увагу! Також Зеленський в інтерв'ю для каналу "Дом" зазначив, що окупований Донбас обов'язково повернеться в Україну. Він впевнений, що без України на цій території не буде цивілізації.Тому президент звернувся до місцевих жителів, які хочуть жити в Росії. Він порадив їм переїжджати до держави-агресора.

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