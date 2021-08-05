Розмовляв президент з журналістом телеканалу "Дом" – медіа для жителів тимчасово окупованих територій. Головні тези з інтерв'ю Зеленського читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Їдьте у Росію, – Зеленський звернувся до проросійських мешканців Донбасу

Президент про 2014 рік та окупацію Донбасу

Глава держави наголосив, що багато його друзів нерозривно пов'язані з Донбасом. Зеленський згадав, що завжди з радістю приїжджав з "95 кварталом" у Донецьк. Так і було у квітні 2014 року.

Я пам'ятаю, що у мене було дивне відчуття, наче щось сталось, ніби я прокинувся в іншому світі,

– згадав Зеленський.

Він зазначив, що вранці побачив молодих людей з неукраїнськими прапорами. Ці люди казали, що це – лише робота. Так розпочалась окупація Донбасу.

Які перші кроки необхідні для повернення Донбасу

Президент наголосив, що не можна сідати за стіл переговорів з людьми, у яких в руках зброя. Він завжди виступав за те, щоб першим пунктом всіх домовленостей було припинення вогню.

Я завжди казав, щоб говорити, треба перестати стріляти. Це факт. Ми ось мали режим припинення вогню в Україні. Ми 7 місяців мали його, він 7 місяців діяв. 5 з яких – так були провокації, були поранення, але було відчуття, що ми не втрачаємо людей,

– зауважив президент.

Зеленський наголосив, що українські війська повинні зайти на межу окупованих територій, бо це – наша земля. Важлива також гуманітарна місія, яка полягає не лише у домовленостях та перемовинах, а й в постійному тиску на Росію.

Важливо! Зеленський наголосив, що Росія – сторона конфлікту. Цього визначення Москва постійно уникає.

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Україна та Росія ніколи не були єдиними

Глава держави зауважив, що Україна та Росія ніколи не були єдиними. І ті, що вірили у це, мають визнати, що помилились.

У нас є спільні речі. Ми не маємо говорити, що всі росіяни ненавидять українців. Це неправда. … Є велика кількість російських людей, які підтримують єдину Україну, підтримують Донбас і їм неприємно,

– сказав Зеленський.

Російська історія оплакуватиме кроки щодо Криму

Глава держави переконаний, що "російська історія ще буде оплакувати свої ж кроки щодо Криму". Хоча на Донбасі і значно більша кількість втрат, саме Крим став першим вогником, через який два народи на багато поколінь так один до одного ставитимуться.

Люди у Криму та на Донбасі не мають погоджуватись з ситуацією

Зеленський розуміє, що людям на Донбасі та у Криму зараз дуже складно, проте вони не повинні погоджуватись з тим, що відбувається. Це слід робити так, щоб не наражати на небезпеку власне життя, про дати зрозуміти своїм дітям, де їхня батьківщина.

Донбас ніколи не буде російським

Зеленський наголосив, що тимчасово окупований Донбас обов'язково повернеться в Україну. Він переконаний, що без України на цій території не буде цивілізації.

Тому президент звернувся до місцевих жителів, які хочуть жити в Росії. Він порадив їм переїжджати до держави-агресора.

Якщо ти все життя перебував в Україні, але відчував, що це Росія, то заради своїх дітей та внуків, вже їдь шукати собі місце в Росії,

– сказав Зеленський.

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