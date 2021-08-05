Разговаривал президент с журналистом телеканала "Дом" – медиа для жителей временно оккупированных территорий. Главные тезисы из интервью Зеленского читайте в материале 24 канала.

К теме Езжайте в Россию, – Зеленский обратился к пророссийским жителям Донбасса

Президент про 2014 год и оккупацию Донбасса

Глава государства подчеркнул, что многие его друзья неразрывно связаны с Донбассом. Зеленский вспомнил, что всегда с радостью приезжал с "95 кварталом" в Донецк. Так и было в апреле 2014 года.

Я помню, что у меня было странное ощущение, будто что-то случилось, что я проснулся в другом мире,

– вспомнил Зеленский.

Он отметил, что утром увидел молодых людей с неукраинскими флагами. Эти люди говорили, что это – только работа. Так началась оккупация Донбасса.

Какие первые шаги необходимы для возвращения Донбасса

Президент подчеркнул, что нельзя садиться за стол переговоров с людьми, у которых в руках оружие. Он всегда выступал за то, чтобы первым пунктом всех договоренностей было прекращение огня.

Я всегда говорил, чтобы говорить, надо перестать стрелять. Это факт. Мы вот имели режим прекращения огня в Украине. Мы 7 месяцев имели его, он 7 месяцев действовал. 5 из которых – да, были провокации, были ранения, но было ощущение, что мы не теряем людей,

– отметил президент.

Зеленский отметил, что украинские войска должны зайти на грань оккупированных территорий, потому что это – наша земля. Важна также гуманитарная миссия, которая заключается не только в договоренностях и переговорах, но и в постоянном давлении на Россию.

Важно! Зеленский отметил, что Россия – сторона конфликта. Этого определения Москва постоянно избегает.

Читайте также Оккупанты никогда не будут любить Крым, как мы – хоть перепишите историю, – Зеленский

Украина и Россия никогда не были едиными

Глава государства отметил, что Украина и Россия никогда не были едиными. И те, кто верили в это, должны признать, что ошиблись.

У нас есть общие вещи. Мы не должны говорить, что все россияне ненавидят украинцев. Это неправда. ... Есть большое количество русских людей, поддерживающих единую Украину, поддерживающих Донбасс и им неприятно,

– сказал Зеленский.

Донбасс никогда не будет российским

Зеленский отметил, что временно оккупированный Донбасс обязательно вернется в Украину. Он убежден, что без Украины на этой территории не будет цивилизации.

Поэтому президент обратился к местным жителям, которые хотят жить в России. Он посоветовал им переезжать в государство-агрессор.

Если ты всю жизнь находился в Украине, но чувствовал, что это Россия, то ради своих детей и внуков, уже езжай искать себе место в России,

– сказал Зеленский.

Новость дополняется...