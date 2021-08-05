Разговаривал президент с журналистом телеканала "Дом" – медиа для жителей временно оккупированных территорий. Главные тезисы из интервью Зеленского читайте в материале 24 канала.
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Президент про 2014 год и оккупацию Донбасса
Глава государства подчеркнул, что многие его друзья неразрывно связаны с Донбассом. Зеленский вспомнил, что всегда с радостью приезжал с "95 кварталом" в Донецк. Так и было в апреле 2014 года.
Я помню, что у меня было странное ощущение, будто что-то случилось, что я проснулся в другом мире,
– вспомнил Зеленский.
Он отметил, что утром увидел молодых людей с неукраинскими флагами. Эти люди говорили, что это – только работа. Так началась оккупация Донбасса.
Какие первые шаги необходимы для возвращения Донбасса
Президент подчеркнул, что нельзя садиться за стол переговоров с людьми, у которых в руках оружие. Он всегда выступал за то, чтобы первым пунктом всех договоренностей было прекращение огня.
Я всегда говорил, чтобы говорить, надо перестать стрелять. Это факт. Мы вот имели режим прекращения огня в Украине. Мы 7 месяцев имели его, он 7 месяцев действовал. 5 из которых – да, были провокации, были ранения, но было ощущение, что мы не теряем людей,
– отметил президент.
Зеленский отметил, что украинские войска должны зайти на грань оккупированных территорий, потому что это – наша земля. Важна также гуманитарная миссия, которая заключается не только в договоренностях и переговорах, но и в постоянном давлении на Россию.
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Украина и Россия никогда не были едиными
Глава государства отметил, что Украина и Россия никогда не были едиными. И те, кто верили в это, должны признать, что ошиблись.
У нас есть общие вещи. Мы не должны говорить, что все россияне ненавидят украинцев. Это неправда. ... Есть большое количество русских людей, поддерживающих единую Украину, поддерживающих Донбасс и им неприятно,
– сказал Зеленский.
Донбасс никогда не будет российским
Зеленский отметил, что временно оккупированный Донбасс обязательно вернется в Украину. Он убежден, что без Украины на этой территории не будет цивилизации.
Поэтому президент обратился к местным жителям, которые хотят жить в России. Он посоветовал им переезжать в государство-агрессор.
Если ты всю жизнь находился в Украине, но чувствовал, что это Россия, то ради своих детей и внуков, уже езжай искать себе место в России,
– сказал Зеленский.
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