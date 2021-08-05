Президент убежден, что это важные гуманитарные аспекты, к которым нужно аккуратно относиться.
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Владимир Зеленский заявил, что не нужно утверждать, что все русские ненавидят украинцев. Ведь есть те, которые поддерживают Украину, видят Донбасс только украинским и которым стыдно за оккупацию Крыма.
Источник:телеканал "Дом"
Президент убежден, что это важные гуманитарные аспекты, к которым нужно аккуратно относиться.
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