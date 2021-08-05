Загалом таких написів біля окупованого Сімферополя є щонайменше два.

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Хто міг зробити написи

Цю картину тепер бачать усі, хто в'їжджає у Сімферополь зі сторони селища Молодіжне. Найімовірніше, автором напису є хтось із мешканців села, адже в основному це кримські татари.

Реакція влади

Окупаційна влада поки що не відреагувала на таку картину при в'їзді у Сімферополь, однак реакція української сторони не забарилася.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба привітав такий вчинок проукраїнських жителів тимчасово окупованого півострова. Також високопосадовець додав, що кількість учасників Кримської платформи зросла – у Київ приїдуть делегати 32 країн світу.

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