Всего таких надписей возле оккупированного Симферополя есть как минимум две.

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Кто мог сделать надписи

Эту картину теперь видят все, кто въезжает в Симферополь со стороны поселка Молодежное. Скорее всего, автором надписи является кто-то из жителей села, ведь в основном это крымские татары.

Реакция власти

Оккупационные власти пока не отреагировали на такую картину при въезде в Симферополь, однако реакция украинской стороны не заставила себя ждать.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поздравил такой поступок проукраинских жителей временно оккупированного полуострова. Также чиновник добавил, что количество участников Крымской платформы выросло – в Киев приедут делегаты 32 стран мира.

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