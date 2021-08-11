Святкував 30-річчя: чоловік влаштував стрілянину по людях у Хмельницькому

11 серпня 2021 , 22:43
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Джерело:

Хмельницький міськрайонний суд

У Хмельницькому суд покарав чоловіка, який вирішив "розважитися" у свій день народження і влаштував стрілянину по перехожих. Він проведе наступні 4 роки у в'язниці.

Для чоловіка це ув'язнення не перше. За своє життя він уже відсидів сумарно 11 років.

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Що відомо про стрілянину в Хмельницькому

Чоловік вночі вирішив прогулятися по місту. Коли побачив перехожих – двічі вистрілив у них з револьвера. Коли ті зупинилися, чоловік підбіг до них і вистрілив ще кілька разів. Один із перехожих отримав поранення руки та ноги. Стріляв чоловік без причини.

За хуліганство чоловіка ув'язнили на 4 роки. Відповідне рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. 

Зверніть увагу! Це вже четверта судимість чоловіка. Попередні три терміни хуліган отримав за викрадення автомобіля, замах, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та продаж краденого майна. 

Останні випадки стрілянини в Україні

Автор: Іван Магуряк