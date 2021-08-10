Чоловіка зобов'язали прибувати до слідчого, прокурора або суду за їх першою вимогою. Про це поліція повідомила 10 серпня.

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Суд обрав запобіжний захід 27-річному чоловіку

Досудове розслідування справи проводять слідчі відділення поліції № 1 у Сторожинці Чернівецького райуправління поліції. Саме вони звернулись в суд з клопотанням, погодженим з прокурором, щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчий суддя розглянув клопотання та постановив застосувати до порушника запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та поклав на нього процесуальні обов'язки,
– повідомили в поліції.

Зокрема суд зобов'язав його:

  • прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
  • не виїжджати без їхнього дозволу із села Їжівці;
  • повідомляти правоохоронців про зміну свого місця роботи чи проживання;
  • утриматися від спілкування зі свідками;
  • здати на зберігання до відповідних органів влади документи для виїзду за кордон.

У разі невиконання обов'язків до нього можуть застосувати жорсткіший запобіжний захід із накладенням грошового стягнення,
– зазначили у повідомленні.

Стрілянина на буковинському весіллі: коротко

  • 25 липня у буковинському селі Нижні Петрівці Чернівецького району наречений під час святкування власного весілля відкрив стрілянину.
  • Перебуваючи в BMW X-5, чоловік почав стріляти з автоматичного карабіна у повітря.
  • Правоохоронці дізналися про поведінку нареченого після того, як у соцмережі потрапило відповідне відео.
  • Власник зброї – 33-річний приятель порушника. У поліції повідомили, що крім карабіна, чоловік має ще 3 одиниці нарізної зброї. Через інцидент він вже втратив дозвіл на зберігання та використання зброї.
  • Нареченому оголосили про підозру через незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до 7 років тюрми.
  • Правоохоронці проводять досудове розслідування. Окрім того, поліція провела огляд місця події і 3 санкціоновані обшуки на місці стрілянини, а також – в учасників правопорушення.