Чоловіка зобов'язали прибувати до слідчого, прокурора або суду за їх першою вимогою. Про це поліція повідомила 10 серпня.
Зауважте Суд продовжив обирати запобіжний захід Чаусу: клопотання про відвід судді відхилили
Суд обрав запобіжний захід 27-річному чоловіку
Досудове розслідування справи проводять слідчі відділення поліції № 1 у Сторожинці Чернівецького райуправління поліції. Саме вони звернулись в суд з клопотанням, погодженим з прокурором, щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Слідчий суддя розглянув клопотання та постановив застосувати до порушника запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та поклав на нього процесуальні обов'язки,
– повідомили в поліції.
Зокрема суд зобов'язав його:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
- не виїжджати без їхнього дозволу із села Їжівці;
- повідомляти правоохоронців про зміну свого місця роботи чи проживання;
- утриматися від спілкування зі свідками;
- здати на зберігання до відповідних органів влади документи для виїзду за кордон.
У разі невиконання обов'язків до нього можуть застосувати жорсткіший запобіжний захід із накладенням грошового стягнення,
– зазначили у повідомленні.
Стрілянина на буковинському весіллі: коротко
- 25 липня у буковинському селі Нижні Петрівці Чернівецького району наречений під час святкування власного весілля відкрив стрілянину.
- Перебуваючи в BMW X-5, чоловік почав стріляти з автоматичного карабіна у повітря.
- Правоохоронці дізналися про поведінку нареченого після того, як у соцмережі потрапило відповідне відео.
- Власник зброї – 33-річний приятель порушника. У поліції повідомили, що крім карабіна, чоловік має ще 3 одиниці нарізної зброї. Через інцидент він вже втратив дозвіл на зберігання та використання зброї.
- Нареченому оголосили про підозру через незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до 7 років тюрми.
- Правоохоронці проводять досудове розслідування. Окрім того, поліція провела огляд місця події і 3 санкціоновані обшуки на місці стрілянини, а також – в учасників правопорушення.