Мужчину обязали прибывать к следователю, прокурору или в суд по их первому требованию. Об этом полиция сообщила 10 августа.
Заметьте Суд продолжил избирать меру пресечения Чаусу: ходатайство об отводе судьи отклонили
Суд избрал меру пресечения 27-летнему мужчине
Досудебное расследование дела проводят следователи отделения полиции № 1 в Сторожинце Черновицкого райуправления полиции. Именно они обратились в суд с ходатайством, согласованным с прокурором, об избрании подозреваемому меры пресечения.
Следственный судья рассмотрел ходатайство и постановил применить к нарушителю меру пресечения в виде личного обязательства и возложил на него процессуальные обязанности,
– сообщили в полиции.
В частности суд обязал его:
- прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию;
- не выезжать без разрешения из села Иживцы;
- сообщать правоохранителям об изменении своего места работы или проживания;
- воздержаться от общения со свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующие органы власти документы для выезда за границу.
В случае невыполнения обязанностей к нему могут применить более жесткую меру пресечения с наложением денежного взыскания,
– отметили в сообщении.
Стрельба на Буковинской свадьбе: коротко
- 25 июля в буковинском селе Нижние Петровцы Черновицкого района жених во время празднования собственной свадьбы открыл стрельбу.
- Находясь в BMW X-5, мужчина начал стрелять из автоматического карабина в воздух.
- Правоохранители узнали о поведении жениха после того, как в соцсети попало соответствующее видео.
- Владелец оружия – 33-летний приятель нарушителя. В полиции сообщили, что кроме карабина, мужчина имеет еще 3 единицы нарезного оружия. Из-за инцидента он уже потерял разрешение на хранение и использование оружия.
- Жениху объявили о подозрении из-за незаконного обращения с оружием. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
- Правоохранители проводят досудебное расследование. Кроме того, полиция провела осмотр места происшествия и 3 санкционированных обыска на месте стрельбы, а также – у участников правонарушения.