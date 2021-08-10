Мужчину обязали прибывать к следователю, прокурору или в суд по их первому требованию. Об этом полиция сообщила 10 августа.

Заметьте Суд продолжил избирать меру пресечения Чаусу: ходатайство об отводе судьи отклонили

Суд избрал меру пресечения 27-летнему мужчине

Досудебное расследование дела проводят следователи отделения полиции № 1 в Сторожинце Черновицкого райуправления полиции. Именно они обратились в суд с ходатайством, согласованным с прокурором, об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следственный судья рассмотрел ходатайство и постановил применить к нарушителю меру пресечения в виде личного обязательства и возложил на него процессуальные обязанности,

– сообщили в полиции.

В частности суд обязал его:

прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию;

не выезжать без разрешения из села Иживцы;

сообщать правоохранителям об изменении своего места работы или проживания;

воздержаться от общения со свидетелями;

сдать на хранение в соответствующие органы власти документы для выезда за границу.

В случае невыполнения обязанностей к нему могут применить более жесткую меру пресечения с наложением денежного взыскания,

– отметили в сообщении.

Стрельба на Буковинской свадьбе: коротко