Изнасилование коровы в Хмельницкой области: зоозащитники возмутились работой полиции
Источник:UAnimals
Полиция закрыла уголовное производство по делу об изнасиловании коровы в Хмельницкой области. Это очень возмутило зоозащитников.
Правоохранители заявили, что якобы не видят уголовного правонарушения. Напомним, что резонансный случай с животным произошел в поселке Антонины на Хмельнитчине.
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Зоозащитники пожаловались на работу полиции
По словам зоозащитников, полиция закрыла уголовное производство по делу коровы, которую пытали и изнасиловали в Хмельницкой области, поскольку не увидела там уголовного правонарушения. Отмечается, что после заживления травм корова не искалечена, поэтому речь идет только об административном правонарушении.
Чувак привязал корову к трактору, тащил ее за рога, пока она не упала, потом волок по земле, потом изнасиловал. У коровы были выбиты зубы и счесаны бока, и все, что светит этому мужчине – это 3 400 – 5 100 гривен штрафа?
– сказали зоозащитники.
Сейчас они уже готовят жалобу на закрытие этого производства.
Что этому предшествовало
- Ранее на Хмельнитчине произошел скандал из-за того, что неизвестные изнасиловали корову. Однако позже полиция нашла обидчика. Это произошло в поселке Антонины на Хмельнитчине.
- Как стало известно, кто-то привязал корову к трактору, и она бежала, пока не обессилела и не упала. Кожа животного ободрана, рога подорваны от цепи, на которой ее тянули. Вскоре в поле обнаружили и заброшенный трактор.
- После этого корову осмотрел врач и выяснилось, что она изнасилована. К тому же у нее выбиты зубы и она не может есть.
- Позже правоохранители установили личность обидчика – это 22-летний житель соседнего села.
- По факту жестокого обращения с животным правоохранители открыли уголовное производство.