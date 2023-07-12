Изнасилование коровы в Хмельницкой области: зоозащитники возмутились работой полиции

Полиция закрыла уголовное производство по делу об изнасиловании коровы в Хмельницкой области. Это очень возмутило зоозащитников.

Правоохранители заявили, что якобы не видят уголовного правонарушения. Напомним, что резонансный случай с животным произошел в поселке Антонины на Хмельнитчине.

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Зоозащитники пожаловались на работу полиции

По словам зоозащитников, полиция закрыла уголовное производство по делу коровы, которую пытали и изнасиловали в Хмельницкой области, поскольку не увидела там уголовного правонарушения. Отмечается, что после заживления травм корова не искалечена, поэтому речь идет только об административном правонарушении.

Чувак привязал корову к трактору, тащил ее за рога, пока она не упала, потом волок по земле, потом изнасиловал. У коровы были выбиты зубы и счесаны бока, и все, что светит этому мужчине – это 3 400 – 5 100 гривен штрафа?

– сказали зоозащитники.

Сейчас они уже готовят жалобу на закрытие этого производства.

Что этому предшествовало