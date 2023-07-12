Зґвалтування корови на Хмельниччині: зоозахисники обурилися роботою поліції

Поліція закрила кримінальне провадження у справі стосовно зґвалтування корови на Хмельниччині. Це дуже обурило зоозахисників.

Правоохоронці заявили, що нібито не бачать у справі кримінального правопорушення. Нагадаємо, що резонансний випадок з твариною стався у селищі Антоніни, що на Хмельниччині.

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Зоозахисники поскаржилися на роботу поліції

За словами зоозахисників, поліція закрила кримінальне провадження у справі корови, яку катували і зґвалтували на Хмельниччині, оскільки не побачила там кримінального правопорушення. Зазначається, що після загоєння травм корова не скалічена, тому мовиться лише про адміністративне правопорушення.

Чувак прив'язав корову до трактора, тягнув її за роги, поки вона не впала, потім волік по землі, потім зґвалтував. У корови були вибиті зуби і зчесані боки, і все, що світить цьому чоловіку – це 3 400 – 5 100 гривень штрафу?

– сказали зоозахисники.

Наразі вони вже готують скаргу на закриття цього провадження.

Що цьому передувало