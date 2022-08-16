О жутком случае правоохранители узнали случайно – во время мониторинга интернета.
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Так, на видео, которое активно распространялось в сети, полицейские увидели парня, который из предмета, похожего на ружье, стреляет в животное. Благодаря неравнодушию украинцев малого живодера быстро удалось найти и идентифицировать.
Какое наказание светит живодеру
Как сообщили в полиции Закарпатской области, данное событие сотрудники полиции сразу зарегистрировали и приступили к проверке. За такое поведение малолетнего ребенка полицейские привлекли к ответственности родителей. На них за ненадлежащее воспитание уже был составлен административный протокол.
С семьей и дальше будет работать ювенальная полиция, чтобы не допустить подобных случаев в будущем. Кроме этого, в ходе проверки правоохранители выяснят, каким образом в руки 12-летнего парня попало пневматическое ружье.
Заметим, что в начале июля жительница Одесской области обратилась в полицию и сообщила, что кто-то жестоко убил ее домашних любимцев. Уже через несколько часов правоохранители установили причастное к преступлению лицо. Им оказался 19-летний односельчанин потерпевшей.
Правоохранители установили, что накануне молодой человек просил женщину одолжить ему деньги, но она отказала, поэтому он спланировал месть. Ночью злоумышленник пришел к подворью потерпевшей, и, убедившись, что хозяйки нет дома, перепрыгнул через забор, нашел во дворе топор и убил собаку, а затем заранее подготовленной строительной пилой и пятерых ее щенков.
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