Грозит пожизненное: в Хмельницкой области разоблачили предполагаемых убийц охранника предприятия

В Хмельницкой области задержали предполагаемых убийц охранника предприятия. За особую жестокость им может грозить пожизненное заключение.

Убийство произошло в конце апреля 2021 года. Охраннику нанесли около 40 ножевых ранений.

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Преступление тщательно планировали

Задержанные были работниками предприятия, которое охранял 45-летний мужчина. Поэтому, по информации правоохранителей, к преступлению тщательно готовились. В частности, знали, где расположен сейф и камеры наблюдения.

Злоумышленники хотели завладеть деньгами и палладиевыми струнами.

У задержанных нашли украденные деньги

Полиция 5 августа провела обыски в домах задержанных. Изъяли вещественные доказательства, среди которых часть украденных денег. Впоследствии нашли и другую часть средств – 93,6 тысячи долларов.

Теперь задержанные находятся в следственном изоляторе. Досудебное расследование продолжается.

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