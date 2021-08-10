Грозит пожизненное: в Хмельницкой области разоблачили предполагаемых убийц охранника предприятия
Источник:Департамент уголовного розыска
В Хмельницкой области задержали предполагаемых убийц охранника предприятия. За особую жестокость им может грозить пожизненное заключение.
Убийство произошло в конце апреля 2021 года. Охраннику нанесли около 40 ножевых ранений.
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Преступление тщательно планировали
Задержанные были работниками предприятия, которое охранял 45-летний мужчина. Поэтому, по информации правоохранителей, к преступлению тщательно готовились. В частности, знали, где расположен сейф и камеры наблюдения.
Злоумышленники хотели завладеть деньгами и палладиевыми струнами.
У задержанных нашли украденные деньги
Полиция 5 августа провела обыски в домах задержанных. Изъяли вещественные доказательства, среди которых часть украденных денег. Впоследствии нашли и другую часть средств – 93,6 тысячи долларов.
Теперь задержанные находятся в следственном изоляторе. Досудебное расследование продолжается.
Смотрите видео, как задерживали подозреваемых:
На Хмельнитчине осудили экс-главу РГА
В Хмельницкой области осудили бывшего главу райгосадминистрации. Ему дали 9 лет лишения свободы. Все потому, что экс-чиновник требовал и получил 17 200 долларов взятки. Деньги политик просил с марта по август 2018 года.
За это чиновник обещал изготовить и утвердить техническую документацию по землеустройству.