В районной больнице помочь не смогли и направили Алексея Самбора в Хмельницкую областную больницу. Оттуда он написал на полицейских заявление, которое перенаправили в ГБР.

Читайте также В Киеве полиция избила художника Бугайчука: он якобы оказал сопротивление

Врачи выбросили на улицу

Полицейские начали давить на врачей, и те выбросили больного в таком состоянии из больницы на четвертый день с формулировкой: "состояние удовлетворительное, пусть лечится в районной больнице",

– сообщил Артур Сторожук.

Стоит отметить, что с такими травмами пациент является нетранспортабельным в принципе. На улице 26-летний мужчина потерял сознание.

Его доставили обратно в областную больницу, но там отказались принимать пострадавшего.

Может остаться инвалидом

Он поехал за свой счет в городок в районную больницу, а там попал уже в критическом состоянии в реанимацию, где сейчас находится.

Когда об этом узнали хмельницкие "врачи", они срочно направили в Городок целую делегацию, и решали, как вытащить теперь Алексея на эту сторону, ведь до сих пор неизвестно, выживет ли он, а если выживет, то точно известно, что на всю жизнь останется инвалидом,

– добавил Артур Сторожук.

Обратите внимание! Артур Сторожук назвал имена полицейских и врачей, вероятно, причастных к этому инциденту. Печенога Вадим Викторович (начальник Чемеровецкого ОП)– возглавлял патруль полицейских;

Дубинский Виктор Константинович (участковый). ​Врачи, которые, вероятно, отказались оказывать помощь Алексею в Хмельницкой областной больнице: Тернович Юрий Миронович (лечащий врач);

Левицкий Василий Михайлович (зав отделением).





В Хмельницкой области полицейские жестоко избили мужчину / Скриншот

Что говорят об инциденте в ГБР

В комментарии 24 канала в Государственном бюро расследований сообщили, что сейчас осуществляют досудебное расследование по факту избиения задержанного полицейскими Каменец-Подольского районного управления полиции.

По предварительной информации, 17 июля 2021 года около 20:00 в селе Пятничаны Хмельницкой области во время охраны общественного порядка осуществили административное задержание мужчины из-за распития пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде,

– отметили в ГБР.

Правоохранители добавили: "По версии потерпевшего, в процессе задержания, полицейские нанесли ему телесные повреждения. Их тяжесть сейчас устанавливается, а мужчина госпитализирован в больницу".

Сейчас следователи проводят первоочередные следственные действия, а также продолжается поиск и допросы свидетелей.

Предварительная квалификация нарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

К слову. В полиции Хмельницкой области отказались комментировать этот инцидент, заявив, что следователь ГБР не давал им никаких полномочий по этому вопросу.