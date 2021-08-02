У районній лікарні допомогти не змогли та направили Олексія Самбора до Хмельницької обласної лікарні. Звідти він написав на поліцейських заяву, яку перенаправили до ДБР.
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Лікарі викинули на вулицю
Поліцейські почали тиснути на лікарів, і ті викинули хворого у такому стані із лікарні на четвертий день з формулюванням: "стан задовільний, хай лікується у районній лікарні",
– повідомив Артур Сторожук.
Варто зазначити, що з такими травмами пацієнт є нетранспортабельним в принципі. На вулиці 26-річний чоловік втратив свідомість.
- Його доставили назад в обласну лікарню, але там відмовились приймати потерпілого.
Може залишитись інвалідом
Він поїхав власним коштом до Городка у районну лікарню, а там потрапив уже в критичному стані до реанімації, де наразі перебуває.
Коли про це дізнались хмельницькі "лікарі", вони терміново направили у Городок цілу делегацію, і вирішували, як витягнути тепер Олексія на цей бік, адже досі невідомо, чи виживе він, а якщо виживе, то точно відомо, що на все життя залишиться інвалідом,
– додав Артур Сторожук.
На Хмельниччині поліцейські жорстоко побили чоловіка / Скриншот
Що кажуть про інцидент у ДБР
У коментарі 24 каналу в Державному бюро розслідувань поінформували, що наразі здійснюють досудове розслідування за фактом побиття затриманого поліцейськими Кам'янець-Подільського районного управління поліції.
За попередньою інформацією, 17 липня 2021 року близько 20:00 у селі П'ятничани Хмельницької області під час охорони громадського порядку здійснили адміністративне затримання чоловіка через розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді,
– зазначили у ДБР.
Правоохоронці додали: "За версією потерпілого, у процесі затримання, поліцейські нанесли йому тілесні ушкодження. Їхня тяжкість наразі встановлюється, а чоловік госпіталізований до лікарні".
Наразі слідчі проводять першочергові слідчі дії, а також триває пошук та допити свідків.
- Попередня кваліфікація порушення: перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.
- Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.