Решение о приговоре вынес Изяславский районный суд Хмельницкой области. В суде доказали, что бывший глава требовал взятку с марта по август 2018 года.

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Мужчина требовал и получил 17 200 долларов

В 17 200 долларов он оценил изготовление и утверждение технической документации по землеустройству. Также за эту сумму экс-глава РГА обещал договориться за заключение договоров аренды земельных участков на 10 лет.

Актуально! Экс-главу осудили на 9 лет заключения с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационных и административных функций, сроком на 3 года и конфискацией имущества.

Главу сельсовета подозревают в хищении средств на Киевщине

Отметим, что на Киевщине руководителя одного из сельских советов подозревают в хищении 480 тысяч бюджетных средств. Их назначили на ремонт дорог. Мужчина подделывал акты, чтобы проводить свои схемы.

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Ему инкриминируют совершение служебного подлога, а также присвоение имущества должностным лицом в особо крупных размерах. Обвинительный акт уже передали в суд.