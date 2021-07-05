Рішення про вирок виніс Ізяславський районний суд Хмельницької області. В суді довели, що колишній голова вимагав хабар з березня по серпень 2018 року.

До теми На ремонті шкіл у Києві чиновники розікрали понад 2 мільйони гривень: що їм загрожує

Чоловік вимагав та отримав 17 200 доларів

У 17 200 доларів він оцінив виготовлення та затвердження технічної документації із землеустрою. Також за цю суму ексочільник РДА обіцяв домовитись за укладання договорів оренди земельних ділянок на 10 років.

Актуально! Ексголову засудили на 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційних та адміністративних функцій, терміном на 3 роки і конфіскацією майна.

Голову сільради підозрюють у розкраданні коштів на Київщині

Зазначимо, що на Київщині керівника однієї з сільських рад підозрюють у розкраданні 480 тисяч бюджетних коштів. Їх призначили на ремонт доріг. Чоловік підробляв акти, аби проводити свої оборудки.

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Йому інкримінують вчинення службового підроблення, а також привласнення майна службовою особою в особливо великих розмірах. Обвинувальний акт вже передали до суду.