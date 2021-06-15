Спецслужбі стало відомо, що директор підприємства та виконувач обов'язків головного інженера налагодили схему отримання "відкатів".

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Деталі корупційної схеми

Оминаючи встановлену процедуру, без погодження регіонального Фонду державного майна зловмисники здавали в оренду складські приміщення за значно заниженою вартістю. Ціна послуг залежала від масштабності орендованих площ.

Махінаторів спіймали "на гарячому"

Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому" під час отримання 52 тисяч гривень хабаря. Попередньо, зловмисники завдавали державі збитки на пів мільйона гривень щомісяця.

Під час слідчих дій за місцем роботи фігурантів провадження правоохоронці виявили чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Зловмисникам повідомлять про підозру

Затриманим планують повідомити про підозру. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють можливу причетність й інших посадовців вищевказаної установи до протиправної діяльності.

Операцію із викриття оборудки проводили оперативники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Зверніть увагу! Раніше військова контррозвідка СБУ викрила посадовців з підприємства Міноборони на розкраданні державних грошей. Незаконна схема завдала збитків державі на понад 5 мільйонів гривень.



СБУ викрила корупційну схему в Міноборони на мільйони / Фото СБУ

Посадовці держпідприємства Міноборони організували корупційну схему: відео