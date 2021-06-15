Спецслужбе стало известно, что директор предприятия и исполняющий обязанности главного инженера наладили схему получения "откатов".

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Детали коррупционной схемы

Минуя установленную процедуру, без согласования регионального Фонда государственного имущества злоумышленники сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Цена услуг зависела от масштабности арендованных площадей.

Махинаторов поймали "с поличным"

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" во время получения 52 тысяч гривен взятки. Предварительно, злоумышленники наносили государству ущерб на пол миллиона гривен ежемесячно.

Во время следственных действий по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Злоумышленникам сообщат о подозрении

Задержанным планируют сообщить о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают возможную причастность и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.

Операцию по разоблачению сделки проводили оперативники СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Обратите внимание! Ранее военная контрразведка СБУ разоблачила должностных лиц с предприятия Минобороны на хищении государственных денег. Незаконная схема нанесла ущерб государству более чем на 5 миллионов гривен.

СБУ разоблачила коррупционную схему в Минобороны на миллионы / Фото СБУ

Чиновники госпредприятия Минобороны организовали коррупционную схему: видео