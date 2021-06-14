Правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів. Загалом у трьох фігурантів справи виявили 6 автоматів, 4 кулемети і 6 гранатометів.

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Зброю військові ЗСУ хотіли продати

Троє військовослужбовців хотіли зброю, які змогли "винести". Йдеться про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які вони планували вивезти з місця дислокації підрозділу.

Що викрали військові:

4 автоматичні станкові гранатомети;

2 ручні протитанкові гранатомети;

1 кулемет Калашникова модернізований;

3 кулемети Калашникова танкові;

1 автомат Калашникова АК 74;

1 автомат Калашникова АК 47;

4 автомати Калашникова з металевим складним прикладом;

10 підствольних гранатометів;

1 пістолет Макарова;

2 стволи до ПКТ;

1 ствол до ПК.



Зброя, яку військові хотіли продати / Фото СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Зверніть увагу! Наразі слідчі не порушили справу за статтею Кримінального кодексу про незаконне поводження зі зброєю. Якщо це станеться, фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.