Работники ТЦК жестоко избили мужчину в Черкассах: как отреагировали в военкомате

Утром 27 апреля в телеграм-каналах появилось видео избиения тремя военными гражданского мужчины в Черкассах. Также пользователи соцсетей отметили, что избиение произошло 20 апреля вблизи ТРЦ "Крещатик-сити".

На видео с камеры наблюдения видно, что сначала мужчина и работники ТЦК о чем-то общались. Тема их разговора с видеозаписи неизвестна, ведь видео записывалось без звука.

К теме В Ивано-Франковске скандал из-за жестокого вручения повестки: как реагирует ТЦК

Военные набросились на мужчину с кулаками

Через пару секунд на опубликованной видеозаписи непродолжительный разговор перерастает в избиение гражданского. После ударов кулаком по лицу двое военнослужащих повалили гражданина на землю.

После этого третий военком нанес "контрольный удар" ногой, вероятно, по лицу. При этом пострадавший от удара ногой защититься не мог, ведь ему заломили руки.

Впоследствии мужчину подняли с асфальта и увели в неизвестном направлении. На этом видеозапись оборвалась.

Работники ТЦК избили гражданского: видео

Отметим, что после публикации видеозаписи неправомерных действий работников ТЦК в соцсетях предположили, что таким образом мужчине пытались вручить повестку. Ведь не раз некоторые военкомы пытались насильно вручить украинцам повестки, что иногда перерастало в драки.

Жестокие моменты видео справедливо вызвали негодование среди украинцев. Некоторые опубликованные кадры пользователи сети охарактеризовали как "гоп-стоп ТЦКшников". Также свое возмущение украинцы выразили и на официальной фейсбук-странице Черкасского областного ТЦК.

На инцидент отреагировали в Черкасском областном ТЦК и полиции

Вечером 27 апреля на инцидент отреагировали в Черкасском областном ТЦК. На своей фейсбук-странице работники ТЦК заявили, что мужчина на видео на самом деле вел себя провокационно, когда увидел военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. Более того, он якобы сам начал драку.

Гражданин начал оскорблять военнослужащих, угрожать физической расправой и применил физическую силу к одному из военнослужащих. Гражданин был задержан, на место происшествия военнослужащие ТЦК и СП вызвали представителей Национальной полиции. Прибыв по вызову, они взяли показания у участников происшествия,

– говорится в сообщении.

Относительно жестокого избиения в ТЦК заявили, что видео вырвано из контекста. На самом же деле "обстоятельства значительно шире, чем показано в указанном фрагменте".

Однако, учитывая событие, назначили служебную проверку. Также с личным составом, который привлекается к извещению военнообязанных, провели дополнительные разъяснительные мероприятия касательно порядка работы и соблюдения норм законодательства.

Прокомментировали избиение мужчины журналистам и в полиции области. В пресс-службе подтвердили, что видео не фейковое. Правоохранители провели проверку и зарегистрировали событие.

Есть заявления как от одной стороны, так и от другой. Они рассмотрены и зарегистрированы. В настоящее время собраны все материалы и направлены в Государственное бюро расследований,

– сообщили в пресс-службе полиции.

Однако на вопрос, из-за чего именно возник конфликт, прямого ответа не дали. Правоохранители не исключают, что это могло произойти в результате выдачи повестки.