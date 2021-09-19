В Индонезии военные убили наиболее разыскиваемого боевика страны

Самого активного боевика "ИГИЛа" в Индонезии Али Калору убили в перестрелке с силами безопасности 18 сентября. Это произошло во время проведения контртеррористической операции в джунглях острова Сулавеси.

Детали операции

Всего в перестрелке убили двоих боевиков. Об этом рассказал военный начальник провинции Центральный Сулавеси Фарид Макруф.

К теме Находился в розыске Интерпола: в Одесской области задержали боевика ИГИЛ

Группа военных и полицейских ликвидировала боевиков во время рейда в горном районе Париджи-Мутунг в центральной части Сулавеси. Эта местность граничит с районом Посо, который считается очагом экстремизма в провинции.

Али Калора был самым разыскиваемым террористом и лидером MИT,

– заявил Макруф.

Заметим, речь идет о военизированной группировке моджахедов Восточной Индонезии, которая заявила о своей преданности "ИГИЛ".

По словам полицейского, сейчас разыскивают еще 4 членов группировки.

"Исламское государство": последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об убийстве лидера "ИГИЛ" Аднана Абу Валида аль-Сахрави военными в Великой Сахаре. Боевик был давним врагом Парижа – в августе 2020 года по его личному приказу убили 6 французских благотворителей.

Американские военные с беспилотника ликвидировали двоих боевиков недалеко от границы Пакистана. Так Штаты отомстили за теракты в аэропорту Кабула.

"ИГИЛ" взяла на себя ответственность за один взрыв в афганском аэропорту. В результате погибли по меньшей мере 170 человек, среди которых 13 американских военных.

Моджахеды Восточной Индонезии взяли на себя ответственность за несколько убийств правоохранителей и христиан, которые являются религиозным меньшинством в Индонезии.