В Індонезії військові вбили найрозшукуванішого бойовика країни

Найактивнішого бойовика"ІДІЛу" в Індонезії Алі Калору вбили у перестрілці з силами безпеки 18 вересня. Це відбулося під час проведення контртерористичної операції в джунглях острова Сулавесі.

Деталі операції

Загалом у перестрілці вбили двох бойовиків. Про це розповів військовий начальник провінції Центральний Сулавесі Фарід Макруф.

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Група військових і поліцейських ліквідувала бойовиків під час рейду у гірському районі Паріджі-Мутунг у центральній частині Сулавесі. Ця місцевість межує з районом Посо, який вважається осередком екстремізму в провінції.

Алі Калора був найрозшукуванішим терористом і лідером MIT,

– заявив Макруф.

Зауважимо, мовиться про воєнізоване угруповання моджахедів Східної Індонезії, яке заявило про свою відданість "ІДІЛ".

За словами поліцейського, наразі розшукують ще 4 членів угруповання.

"Ісламська держава": останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про вбивство лідера "ІДІЛ" Аднана Абу Валіда аль-Сахраві військовими у Великій Сахарі. Бойовик був давнім ворогом Парижу – у серпні 2020 року за його особистим наказом вбили 6 французьких благодійників.

Американські військові з безпілотника ліквідували двох бойовиків неподалік кордону Пакистану. Так Штати помстилися за теракти в аеропорту Кабула.

"ІДІЛ" взяла на себе відповідальність за один вибух в афганському аеропорту. Унаслідок цього загинули щонайменше 170 людей, серед яких 13 американських військових.

Моджахеди Східної Індонезії взяли на себе відповідальність за кілька вбивств правоохоронців та християн, які є релігійною меншиною в Індонезії.