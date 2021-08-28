Про ураження в ціль бойовиків заявив заступник директора Об'єднаного штабу з регіональних операцій Хенк Тейлор. За інформацією, яка була раніше, ліквідувати вдалося лише одного терориста.
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Двох бойовиків ліквідували
Генерал розповів, що терористів ліквідували з безпілотника. Ще один отримав серйозне порання. Водночас не постраждав ніхто з мирного населення.
Не уточнюючи ніяких планів на майбутнє, я скажу, що ми продовжимо захищатися і використовувати можливості для проведення контртерористичних операцій,
– заявив Хенк Тейлор.
Спершу ЗМІ повідомляли, що військові США знешкодили одного організатора терактів в аеропорту Кабула. Мовилося, що вони завдали удару з безпілотника в провінції Нангархар, що на кордоні з Пакистаном.
Теракт в аеропорту Кабула: головне
- 26 серпня у аеропорту Кабула терорист-смертник підірвав себе у натовпі.
- У наслідок цього загинули щонайменше 170 людей, серед яких 13 американських військових.
- Для США це – найбільша кількість жертв за 10 років в Афганістані.
- Відповідальність за один теракт взяли на себе бойовики "ІДІЛу". Президент США Джо Байден запевнив що терористів обов'язково покарають.
- Колишній міністр оборони США та голова ЦРУ Леон Панетта назвав теракт у Кабулі найгіршим днем президентства Джо Байдена.