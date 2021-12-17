Информация будет засекречена, – в "Слуге народа" рассказали о согласии на посмертное донорство
Источник:24 канал
Оформить согласие на посмертное донорство можно будет через портал "Дия". Об этом говорится в соответствующем законе.
Документ приняли еще в 2019 году. Поэтому в системе трансплантаций начались изменения. Об этом в эфире 24 Канала рассказала народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева.
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Она рассказала, что за 2 года сделали 25 трансплантаций сердца. Сейчас к соответствующему закону добавили согласие.
Как пояснила Дмитриева, в Украине – презумпция несогласия. То есть все не согласны с тем, чтобы быть донорами. Для того, чтобы стать им, можно подать добровольное согласие.
Информация о согласии – засекречена
Ее делают в электронной форме. Так людям будет гораздо удобнее, если они прижизненно хотят оставить согласие. Чтобы в тревожный момент не спрашивали родных, то можно будет это сделать через Дию.
Информация будет храниться в электронной системе здравоохранения. Вся информация будет засекречена, ее никто не будет видеть,
– подчеркнула Дмитриева.
По ее словам, электронная система здравоохранения защищена. Там размещены все данные о пациенте, не только о согласии на донорство.
В "Слуге народа" рассказали о согласии на посмертное донорство
Когда человеку поставили смертоносный диагноз, трансплант-координаторы заходят в его карточку, где отмечают время мероприятия.
"Только тогда он смотрит, присутствует ли там согласие. Если его нет, то трансплант-координатор обращается к родственникам и спрашивает, могут ли они дать согласие", – отметила нардеп.
Что известно о законе: кратко
- Верховная Рада приняла закон, который называют "революцией в вопросе сохранения жизни украинцев".
- Украина во времена независимости почти потеряла собственную трансплантологию, в частности из-за сложной процедуры получения согласия родных умершего человека на пересадку органов.
- Сдвиги на законодательном уровне начались еще в 2018 году. Тогда украинцам разрешили давать прижизненное добровольное согласие на донорство своих органов.
- Заработал соответствующий реестр доноров и пациентов, нуждающихся в пересадке. Но по этому закону согласие нужно было предоставлять в письменной форме: ехать в Министерство здравоохранения и заполнить ряд бумаг, что явно неудобно для потенциальных доноров.
- Уже с 1 декабря 2022 года все желающие украинцы смогут давать прижизненное согласие на донорство органов через портал "Дия". Для этого не требуется никаких нотариальных заверений.
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