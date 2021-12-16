Рада урегулировала вопрос трансплантации органов человека

За соответствующее решение в отношении донорства и трансплантологии в Украине проголосовали 305 народных депутатов.

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Целью проекта Закона является обеспечение реализации конституционного и природного права человека на жизнь и здравоохранение.

Что предусматривает законопроект

уточняет нормативную правовую базу функционирования системы трансплантации;

расширяет принципы осуществления трансплантации;

предусматривает, что Минздрав определяет условия и порядок извлечения, хранения, тестирования, обработки и использования анатомических материалов, предназначенных для трансплантации тканей;

дает возможность оформить согласие на использование органов после смерти через "Дию".

Важно! Это позволит отечественной системе трансплантации быть более эффективной.

Документ также устанавливает, что Министерство здравоохранения будет определять условия и порядок извлечения, хранения, тестирования, обработки и использования анатомических материалов, предназначенных для трансплантации тканей.

Ранее в Минздраве отчитывались, что в 43 украинских медицинских учреждениях гражданам гарантируют оплату операций по трансплантации органов.

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