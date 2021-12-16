Рада урегулировала вопрос трансплантации органов человека
За соответствующее решение в отношении донорства и трансплантологии в Украине проголосовали 305 народных депутатов.
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Целью проекта Закона является обеспечение реализации конституционного и природного права человека на жизнь и здравоохранение.
Что предусматривает законопроект
- уточняет нормативную правовую базу функционирования системы трансплантации;
- расширяет принципы осуществления трансплантации;
- предусматривает, что Минздрав определяет условия и порядок извлечения, хранения, тестирования, обработки и использования анатомических материалов, предназначенных для трансплантации тканей;
- дает возможность оформить согласие на использование органов после смерти через "Дию".
Документ также устанавливает, что Министерство здравоохранения будет определять условия и порядок извлечения, хранения, тестирования, обработки и использования анатомических материалов, предназначенных для трансплантации тканей.
Ранее в Минздраве отчитывались, что в 43 украинских медицинских учреждениях гражданам гарантируют оплату операций по трансплантации органов.
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