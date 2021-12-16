Рада врегулювала питання трансплантації органів людини

За відповідне рішення щодо донорства й трансплантології в Україні проголосували 305 народних депутатів.

До теми Людині вперше пересадили нирку від ГМО-свині

Метою проєкту Закону є забезпечення реалізації конституційного та природного права людини на життя та охорону здоров'я.

Що передбачає законопроєкт

уточнює нормативну правову базу функціонування системи трансплантації;

розширює принципи здійснення трансплантацій;

передбачає, що МОЗ визначає умови та порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин;

дає можливість оформити згоду на використання органів після смерті через Дію.

Важливо! Це дасть можливість вітчизняній системі трансплантації бути більш ефективною.

Документ також встановлює, що Міністерство охорони здоровʼя буде визначати умови і порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин.

Раніше у МОЗ звітували, що загалом у 43 українських медичних закладах громадянам гарантують оплату операцій з трансплантації органів.

До теми Тарифи на трансплантацію серця та легень збільшили втричі

Дружина пожертвувала органи чоловіка, щоб врятувати 5 життів – дивитись відео