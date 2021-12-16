Рада врегулювала питання трансплантації органів людини

За відповідне рішення щодо донорства й трансплантології в Україні проголосували 305 народних депутатів.

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Метою проєкту Закону є забезпечення реалізації конституційного та природного права людини на життя та охорону здоров'я.

Що передбачає законопроєкт

  • уточнює нормативну правову базу функціонування системи трансплантації;
  • розширює принципи здійснення трансплантацій;
  • передбачає, що МОЗ визначає умови та порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин;
  • дає можливість оформити згоду на використання органів після смерті через Дію.

Документ також встановлює, що Міністерство охорони здоровʼя буде визначати умови і порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин.

Раніше у МОЗ звітували, що загалом у 43 українських медичних закладах громадянам гарантують оплату операцій з трансплантації органів.

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