Інформація буде засекречена, – у "Слузі народу" розповіли про згоду на посмертне донорство

Оформити згоду на посмертне донорство можна буде через портал "Дія". Про це мовиться у відповідному законі.

Документ ухвалили ще 2019 року. Відтак у системі трансплантацій почались зміни. Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва.

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Вона розповіла, що за 2 роки зробили 25 трансплантацій серця. Наразі до відповідного закону додали згоду.

Як пояснила Дмитрієва, В Україні – презумпція незгоди. Тобто всі – незгодні з тим, щоб бути донорами. Для того, щоб стати ним, можна подати добровільну згоду.

Інформація про згоду – засекречена

Її роблять в електронній формі. Так людям буде набагато зручніше, якщо вони прижиттєво хочуть залишити згоду. Щоб у тривожний момент не запитували рідних, то можна буде це зробити через Дію.

Інформація зберігатиметься в електронній системі охорони здоров'я. Портал "Дія" є допоміжним елементом. Вся інформація буде засекречена, її ніхто не бачитиме,

– наголосила Дмитрієва.

За її словами, електронна система охорони здоров'я є захищеною. Там розміщені всі дані про пацієнта, не лише щодо згоди на донорство.

У "Слузі народу" розповіли про згоду на посмертне донорство



Коли людині поставили смертоносний діагноз, трансплант-координатори заходять до його картки, де відзначають час заходу.

"Лише тоді він дивиться, чи присутня там згода. Якщо її немає, то трансплант-координатор звертається до родичів і запитує, чи можуть вони дати згоду", – зауважила нардепка.

Що відомо про закон: коротко

Верховна Рада ухвалила закон, який називають "революцією в питанні збереження життя українців".

Україна за часів незалежності майже втратила власну трансплантологію, зокрема через складну процедуру отримання згоди рідних померлої людини на пересадку органів.

Зрушення на законодавчому рівні почалися ще у 2018 році. Тоді українцям дозволи давати прижиттєву добровільну згоду на донорство своїх органів.

Запрацював відповідний реєстр донорів та пацієнтів, які потребують пересадки. Але за цим законом згоду потрібно було надавати у письмовій формі: їхати до Міністерства охорони здоров'я та заповнювати низку паперів, що вочевидь незручно для потенційних донорів.

Вже з 1 грудня 2022 року всі охочі українці зможуть давати прижиттєву згоду на донорство органів через портал "Дія". Для цього не потрібне жодних нотаріальних засвідчень.

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