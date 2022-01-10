Инкубационный период Омикрона, уже 2 области снова "оранжевые": новости о коронавирусе 10 января

Инкубационный период штамма Oмикрон значительно короче, чем при инфицировании предыдущими вариантами COVID-19. В Израиле был обнаружен первый случай миокардита из-за штамма Омикрон. Еще одна область перешла в оранжевую зону карантина. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 января.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 9 января, в Украине зафиксировали 1 969 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 94 ребенка и 41 медработник.

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В больницы госпитализировали 1 064 человека с COVID-19 или с имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 86 инфицированных умерли. За это выздоровели 3 517 человек.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах:

г. Киев – 398;

Винницкая область – 74;

Волынская область – 48;

Днепропетровская область – 49;

Донецкая область – 8;

Житомирская область – 43;

Закарпатская область – 61;

Запорожская область – 19;

Ивано-Франковская область – 77;

Киевская область – 135;

Кировоградская область – 50;

Луганская область – 13;

Львовская область – 130;

Николаевская область – 36;

Одесская область – 113;

Полтавская область – 109;

Ровненская область – 31;

Сумская область – 102;

Тернопольская область – 60;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 12;

Хмельницкая область – 14;

Черкасская область – 83;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 25.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

Темпы тестирования населения – низкие

Вчера, 9 января, в Украине провели только 24 283 теста на коронавирус. Из них 10 332 методом ПЦР, 908 методом ИФА и 13 043 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 704 442 больных COVID-19, 3 514 786 из которых уже выздоровели. К сожалению, недуг унес жизни 97 325 граждан.

Вакцинация в Украине

По состоянию на утро 10 января в Украине было проведено 16 966 846 ПЦР-тестирований.

Источник: Минздрав

Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине достаточно низкие. В частности, вчера, 9 января, прививки сделали всего около 20 376 тысяч человек.

5 850 из них получили первую дозу, а 12 350 – вторую. Дополнительную дозу сделали 123 человека, а бустерную дозу – 2 053.

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Прививка проводилась 317 мобильными бригадами по иммунизации, в 1 838 пунктах прививки и в 381 центре вакцинации населения.

Сколько всего вакцинировали украинцев

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор прививки сделали 14 813 186 человек, 14 813 184 из них получили первую дозу, а 13 980 473 – 2 дозы.

Дополнительную дозу сделали 6 224 человека, еще 20 462 – бустерную.

В общей сложности в стране провели 28 820 343 COVID-прививки.

Какие препараты использовали:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 389 690,

Coronavac – 4 809 851,

AstraZeneca – 1 624 301,

Moderna – 1 481 477,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Сумская область в оранжевой зоне карантина

У невакцинированных в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Источник: Минздрав

9 января, в оранжевую зону карантина перешла Херсонская область. Сейчас к ней присоединилась Сумская область. Там коэффициент обнаружения случаев инфицирования составляет 21% при максимальной норме 20%. Остальные характеристики в пределах нормы.

В других областях Украины и Киеве установлена ​​желтая зона карантина. Уровень заболеваемости по стране – 151 на 100 тысяч населения. В то же время оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.

Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрав

Новости о коронавирусе в мире 10 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 10 января в мире выявили более 307 миллионов больных коронавирусом и более 5,48 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Испания и Индия.

Миокардит из-за Омикрона в Израиле

Источник: Times of Israel

В Израиле зарегистрировали первый случай миокардита у больного штаммом коронавируса Омикрон. Миокардит – это воспаление сердечной мышцы. Больной переносит коронавирус тяжело и находится в реанимации. В больнице рассказали, что у мужчины было 2 прививки против коронавируса. Вторую дозу ему сделали в августе.

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Выиграл суд: теннисиста Джоковича должны выпустить из карантинной гостиницы

Источник: твиттер журналистки Карен Свини

Сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open. Но для того, чтобы попасть в Австралию, необходима полная вакцинация против коронавируса. Новак объяснил отсутствие прививки своей визой, которая якобы разрешает въезд в страну. Теннисиста не пустили и аннулировали визу.

Джокович подал апелляцию в суд. 4 дня он жил в "иммиграционном изоляторе". Теперь его должны выпустить из карантинной гостиницы в Мельбурне.

Исследования коронавируса

Инкубационный период Омикрона

Источник: TRT HABER

Инкубационный период в результате инфицирования Омикроном оказался намного короче. Да, он составляет 5 дней у оригинального штамма Ухань, у штамма Дельта – 4 дня, а у Омикрона – 3 дня.

Вакцинация против коронавируса нарушает менструальный цикл

Источник: Obstetrics & Gynecology

Появилось исследование, может ли вакцинация против COVID-19 повлиять на менструальный цикл у женщин. Ученые обнаружили небольшие и временные изменения цикла после прививки.