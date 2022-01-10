Інкубаційний період Омікрону, вже 2 області знову "помаранчеві": новини про коронавірус 10 січня

Інкубаційний період штаму Oмікрон значно коротший, аніж під час інфікування попередніми варіантами COVID-19. В Ізраїлі виявили перший випадок міокардиту через штам Омікрон. Ще одна область перейшла у помаранчеву зону карантину. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 січня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 9 січня, в Україні зафіксували 1 969 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 94 дитини та 41 медпрацівник.

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До лікарень госпіталізували 1 064 людей з COVID-19 або з наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 86 інфікованих померли. Натомість одужали 3 517 людей.

Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах:

місто Київ – 398;

Вінницька область – 74;

Волинська область – 48;

Дніпропетровська область – 49;

Донецька область – 8;

Житомирська область – 43;

Закарпатська область – 61;

Запорізька область – 19;

Івано-Франківська область – 77;

Київська область – 135;

Кіровоградська область – 50;

Луганська область – 13;

Львівська область – 130;

Миколаївська область – 36;

Одеська область – 113;

Полтавська область – 109;

Рівненська область – 31;

Сумська область – 102;

Тернопільська область – 60;

Харківська область – 192;

Херсонська область – 12;

Хмельницька область – 14;

Черкаська область – 83;

Чернівецька область – 87;

Чернігівська область – 25.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування населення – низькі

Вчора, 9 січня, в Україні провели лише 24 283 тести на коронавірус. З них 10 332 методом ПЛР, 908 методом ІФА та 13 043 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна картина захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні зафіксували 3 704 442 хворих на COVID-19, 3 514 786 з яких вже одужали. На жаль, недуга забрала життя 97 325 громадян.

Вакцинація в Україні

станом на ранок 10 січня в Україні провели 16 966 846 ПЛР-тестувань.

Джерело: МОЗ

Темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні наразі досить низькі. Зокрема вчора, 9 січня, щеплення зробили всього близько 20 376 тисяч людей.

5 850 з них отримали першу дозу, а 12 350 – другу. Натомість додаткову дозу зробили 123 людини, а бустерну дозу – 2 053.

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Щеплення проводилось 317 мобільними бригадами з імунізації, у 1 838 пунктах щеплення та у 381 центрі вакцинації населення.

Скільки загалом вакцинували українців

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді щеплення зробили 14 813 186 людей, 14 813 184 з них отримали першу дозу, а 13 980 473 – 2 дози.

Натомість додаткову дозу зробили 6 224 людини, ще 20 462 – бустерну.

Загалом в країні провели 28 820 343 COVID-щеплення.

Які препарати використовували:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 389 690,

Coronavac – 4 809 851,

AstraZeneca – 1 624 301,

Moderna – 1 481 477,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Сумська область у помаранчевій зоні карантину

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Джерело: МОЗ

Вчора, 9 січня, у помаранчеву зону карантину перейшла Херсонська область. Нині до неї долучилася Сумська область. Там коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 21% при максимальній нормі у 20%. Інші показники у межах норми.

В інших областях України та у Києві встановлена жовта зона карантину. Рівень захворюваності по країні – 151 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей.



Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 10 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 10 січня у світі виявили понад 307 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,48 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія та Індія.

Міокардит через Омікрон в Ізраїлі

Джерело: Times of Israel

В Ізраїлі зареєстрували перший випадок міокардиту в хворого на штам коронавірусу Омікрон. Міокардит – це запалення серцевого м'яза. Хворий переносить коронавірус важко і перебуває в реанімації. У лікарні розповіли, що чоловік мав 2 щеплення проти коронавірусу. Другу дозу йому зробили в серпні.

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Виграв суд: тенісиста Джоковича мають випустити з карантинного готелю

Джерело: твітер журналістки Карен Свіні

Сербський тенісист Новак Джокович прилетів до Мельбурну, аби виступити на Australian Open. Та для того, щоб потрапити до Австралії необхідна повна вакцинація проти коронавірусу. Новак пояснив відсутність щеплення своєю візою, яка нібито дозволяє в'їзд в країну. Тенісиста не впустили та анулювали візу.

Джокович подав апеляцію до суду. 4 дні він мешкав у "імміграційному ізоляторі". Тепер його мають випустити з карантинного готелю в Мельбурні.

Дослідження коронавірусу

Інкубаційний період Омікрону

Джерело: TRT HABER

Інкубаційний період внаслідок інфікування Омікроном виявився набагато коротшим. Так, він становить 5 днів у оригінального штаму Ухань, штаму Дельта – 4 дні, а в Омікрону – 3 дні.

Вакцинація проти коронавірусу порушує менструальний цикл

Джерело: Obstetrics & Gynecology

З'явилося дослідження щодо того, чи може вакцинація проти COVID-19 вплинути на менструальний цикл у жінок. Науковці виявили невеликі та тимчасові зміни циклу після щеплення.