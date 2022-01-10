Хворому зробили ПЛР-тест в приватній лабораторії. Наявність штаму Омікрон підтвердили в обласному лабораторному центрі.

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Що відомо про пацієнта:

Омікроном заразився громадянин України, який працює за кордоном.

Нещодавно він повернувся до Одеси разом з сім'єю.

Хвороба протікає легко.

Сім'я чоловіка перебуває на самоізоляції

Сім'я хворого перебуває на самоізоляції та лікується вдома. Ні у чоловіка, ні у його близьких немає показань до госпіталізації.

Вони добре почуваються і не потребують госпіталізації. За станом здоров'я хворих стежать лікарі приватної клініки,

– повідомили у міськраді.

Штам Омікрон в Україні: головне

Перший випадок зараження Омікроном в Україні зафіксували 18 грудня . Наявність нового штаму у зразках пацієнта з Києва виявили вже після того, як чоловік одужав та виписався з лікарні.

. Наявність нового штаму у зразках пацієнта з Києва виявили вже після того, як чоловік одужав та виписався з лікарні. Відомо, що чоловік двічі перехворів на COVID-19. Вперше – на початку 2021 року, а вдруге у грудні після повернення з-за кордону.

Наприкінці грудня у Житомирській області виявили два випадки зараження коронавірусу штамом Омікрон. Остаточно підтвердити ці результати має лабораторія Центру громадського здоров’я.

Більше офіційних повідомлень про новий варіант коронавірусу не було, тож наразі невідомо, скільки випадків зараження є насправді. Але попередньо генетик Олександр Коляда у своєму блозі в Інстаграм повідомляв про випадок Омікрону у молодої жінки, яка повернулася з ОАЕ.

Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивіться відео