Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории. Наличие штамма Омикрон подтвердили в областном лабораторном центре.
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Что известно о пациенте:
- Омикроном заразился гражданин Украины, работающий за границей.
- Недавно он вернулся в Одессу вместе с семьей.
- Болезнь протекает легко.
Семья мужчины находится на самоизоляции
Семья больного находится на самоизоляции и лечится дома. Ни у мужчины, ни у его близких нет показаний к госпитализации.
Они хорошо себя чувствуют и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники,
– сообщили в горсовете.
Штамм Омикрон в Украине: главное
- Первый случай заражения Омикроном в Украине зафиксировали 18 декабря. Наличие нового штамма в образцах пациента из Киева обнаружили уже после того, как мужчина выздоровел и выписался из больницы.
- Известно, что мужчина дважды переболел COVID-19. Впервые – в начале 2021 года, а второй раз в декабре после возвращения из-за границы.
- В конце декабря в Житомирской области обнаружили два случая заражения коронавируса штаммом Омикрон. Окончательно подтвердить эти результаты должна лаборатория Центра общественного здоровья.
- Больше официальных сообщений о новом варианте коронавируса не было, поэтому пока неизвестно, сколько случаев заражения есть на самом деле. Но предварительно генетик Александр Коляда в своем блоге в инстаграм сообщал о случае Омикрона у молодой женщины, вернувшейся из ОАЭ.
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