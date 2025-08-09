Иностранец в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал масштабное ДТП в Киеве. Правоохранители его задержали.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию ГУНП в Киеве.

Что известно о ДТП в Киеве?

Полиция задержала водителя Range Rover, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал масштабное ДТП. Это произошло в Святошинском районе Киева.

По данным следствия, пьяный водитель, 27-летний иностранец, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с полуприцепом грузового автомобиля Renault, который в пробке остановился впереди.

От удара внедорожник в неуправляемом состоянии столкнулся еще с тремя автомобилями: Renault, Dodge и DAF. В результате ДТП 31-летняя пассажирка Range Rover с многочисленными переломами была госпитализирована,

– говорится в сообщении.

Правоохранители задержали правонарушителя на месте происшествия. Там указали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения – 1,50 промилле.

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее тяжкое телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

