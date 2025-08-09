Іноземець у стані алкогольного сп'яніння спричинив масштабну ДТП в Києві. Правоохоронці його затримали.

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію ГУНП в Києві.

Що відомо про ДТП в Києві?

Поліція затримала керманича Range Rover, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив масштабну ДТП. Це сталося у Святошинському районі Києва.

За даними слідства, пʼяний водій, 27-річний іноземець, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з напівпричепом вантажного автомобіля Renault, який у заторі зупинився попереду.

Від удару позашляховик у некерованому стані зіткнувся ще з трьома автомобілями: Renault, Dodge та DAF. Внаслідок автопригоди 31-річну пасажирку Range Rover з численними переломами було госпіталізовано,

– ідеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали правопорушника на місці події. Там вказали, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння – 1,50 проміле.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статтею 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

До слова, нещодавно в Дубно сталася ДТП. Внаслідок аварії загинув малолітній хлопчик.