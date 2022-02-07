Инспектор колонии в Кропивницком изнасиловал несовершеннолетних девушек: дело расследует ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении инспектору Кропивницкой исправительной колонии №6. Он изнасиловал 2 несовершеннолетних девушек.

Злоумышленнику уже избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внести залог. Следователи выясняют были ли еще другие жертвы насильника.

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Обстоятельства преступления

Правоохранители установили, что в ночь на 26 июля 2021 года инспектор подвозил домой 13-летнюю девушку. Вместо этого он отвез ее в безлюдное место, где изнасиловал. Перед тем преступник отдыхал с друзьями своей сестры.

За два дня до этого он совершил аналогичное преступление. В частности, по такой же схеме изнасиловал 15-летнюю другую знакомую сестры. Девушка была подвыпившей.

Теперь насильнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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